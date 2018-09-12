دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، "الجدال" الذي دار بين وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري، ووزير الدول السعودي لشؤون الدول الافريقية، حول ملف اليمن وتحالف "دعم الشرعية" الذي تقوده المملكة.

جاء ذلك خلال مداخلة للوزير السعودي في الجلسة الثانية المفتوحة باجتماع الدورة 150 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، معتبرا تصريحات الجعفري حول إن عادت بلقيس إلى اليمن لقالت إن الملوك لو دخلوا قرية لأفسدوها، معتبرا أن تفسير الجعفري لهذه الآية بالقرآن، تفسير خاطئ وأن بلقيس عندما جاءتها رسالة من الملك سليمان جاءته صاغرة وتزوجها.

وأكد قطان على أن بلاده تدخلت في اليمن بناء على طلب من الحكومة الشرعية ولا تقبل أن تكون هدفا للضربات أو أن أي أحد يقبل بأن تضرب قبلة المسلمين.

من جهته قال الجعفري في كلمته: "ليس من حقك تحميلي مقاصد اسقاطاتك الذهنية، فأنا لا أقصد، أنا توني أجيت من الحج قبل 12 يوم وداخل على ضيافة الملك وحضرت مأدبة العشاء التي أقامها، هذه أشياء عجيبة غريبة، ليس من حقك تحميلي كلام أنا لم أقصده.."

ويذكر أن وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، الذي شارك في الجلسة، التقى الجعفري على هامش الاجتماعات، مؤكدا على أن بلاده حريصة على توحيد الصف والموقف العربي، حيث قال في تغريدة له: "شاركت اليوم في اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب وأكدت حرص بلادي على وحدة الموقف العربي لمواجهة التحديات باختلافها".

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