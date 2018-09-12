إيران ترد على التحذيرات الأمريكية بشأن "أذرعها" في البصرة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أدانت إيران واستنكرت تحذيرات الولايات المتحدة الأمريكية، بأنها ستحمل طهران مسؤولية الهجمات التي قد تستهدف المنشآت التابعة لها في مدينة البصرة العراقية، والتي تشهد احتجاجات شعبية واسعة منذ أسابيع.

وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، الأربعاء، التحذيرات الأمريكية بـ"الصادمة والاستفزازية وغير المسؤولة"، واتهم واشنطن بالوقوف خلف انعدام الاستقرار في العراق.

بدورها، كانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، قد قالت في بيان نشرته الثلاثاء، إن أمريكا سترد بسرعة وحزم للدفاع عن حياة مواطنيها، متهمة إيران باستخدام أذرعها في العراق للهجوم على المنشآت الأمريكية، وأنها تدعمها بالمال والسلاح والبرامج التدريبية لهذا الغرض.

يذكر أن مدينة البصرة، والتي تعد ثالث أكبر مدن العراق مساحة، تشهد اضطرابات واسعة منذ أسابيع واشتباكات دامية بين المحتجين والشرطة العراقية، وهو الأمر الذي زعزع الاستقرار الأمني والسياسي في البلاد.