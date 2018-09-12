دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أنه أبلغ الكونغرس بأن المملكة العربية السعودية والإمارات تتخذان التدابير اللازمة للتقليل من خطر الإضرار بالمدنيين والبنى التحتية خلال عملياتهما في اليمن.

وقال وزير الخارجية الأمريكي في بيان نشرته الخارجية الأمريكية إنه أبلغ الكونغرس بأن السعودية والإمارات تتخذان التدابير الوقائية اللازمة لحماية المدنيين والمناطق المأهولة خلال عملياتهما العسكرية في اليمن.

وشدد بومبيو على أن واشنطن تعتبر إنهاء الحرب في اليمن من أولويات الأمن القومي، وأشار إلى أن إدارة ترامب ستستمر بالعمل مع التحالف العربي الذي تقوده الرياض للتأكد من أن السعودية والإمارات تدعمان جهود الأمم المتحدة لإنهاء الحرب الأهلية في اليمن، وإدخال المساعدات الإنسانية والمالية لأكبر عدد ممكن من مناطق الصراع واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين.

يذكر أن قوات ألوية العمالقة اليمنية، تمكنت من "تحرير" الكيلو 16 بمحافظة الحديدة بعد مواجهات مع الحوثيين، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية، الأربعاء.