تركيا تقبض على مخطط تفجير "ريحانلي" وتوجه اتهاماً للمخابرات السورية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ألقت المخابرات التركية القبض على أحد المخططين لتنفيذ هجوم "ريحانلي"، فيما أسمتها وكالة الأناضول التركية بـ"عملية ناجحة" في محافظة اللاذقية، ولفتت إلى أن الشخص الذي يدعى يوسف نازيك تلقى أوامره من المخابرات السورية، وفقا لما نقلته الوكالة التركية عن مصادر في الاستخبارات.

فبعد خمسة أعوام على تفجير "ريحانلي" في ولاية هطاي التركية، والذي راح ضحيته 53 شخصا وجرح العشرات بالإضافة إلى وقوع خسائر مادية كبيرة، ألقت الاستخبارات التركية القبض على أحد المتهمين، تركي الجنسية، الذي أكدت المصادر أنه اعترف بتلقي أوامر من المخابرات السورية للتخطيط للتفجير.

وكشف نازيك، وفقا للأناضول، أنه أجرى عملية استطلاع لإيجاد مواقع بديلة للتفجير داخل الأراضي التركية، قبل أن يشرف على إدخال المتفجرات من سوريا إلى تركيا.

في نفس السياق، وبعد إجراء التحقيقات الأولية مع المتهم، أكدت الوكالة التركية أنه تم تحويله إلى شعبة مكافحة الإرهاب بمديرية أمن العاصمة، أنقرة.

وتغنت الأناضول بـ"العملية الناجحة" التي نفذتها الاستخبارات التركية خارج الحدود دون مساعدة من أجهزة استخبارات أجنبية.