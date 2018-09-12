قوات سوريا الديمقراطية تشن عملية ضخمة ضد داعش

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، التي تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية، في بيان صحفي، الثلاثاء، أنها شنت عملية برية كبيرة، بهدف السيطرة على منطقة في شرق سوريا، التي قد تكون المعقل الأخير لداعش في البلاد.

وقال التحالف إنه سيدعم الهجوم، الذي بدأ الإثنين، عبر "ضربات جوية ومدفعية وعبر الحدود"، كما أعلنت قوات سوريا الديمقراطية عن إطلاق المرحلة الأخيرة من حملة "عاصفة الجزيرة"، التي تسعى إلى تحرير المناطق المتبقية بريف دير الزور من داعش.

أما فيما يتعلق بهدف العملية، لفت بيان التحالف إلى أن الهجوم "سيتخلص من بقايا داعش في مناطق شمال شرق سوريا، بالإضافة إلى وادي نهر الفرات الأوسط ونحو الحدود السورية العراقية".

وقالت القوات الروسية، الأحد، إن طائرات حربية أمريكية وجهت ضربات نحو بلدة في محافظة دير الزور، السبت، باستخدام ذخيرة الفسفور الأبيض، مضيفة أن "طائرتا F-15 أمريكيتين ضربت منطقة هجين باستخدام ذخائر الفسفور الأبيض الحارقة"، وفقا لبيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية.