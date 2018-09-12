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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تمكنت قوات ألوية العمالقة اليمنية، الأربعاء، من "تحرير الكيلو 16" بمحافظة الحديدة بعد مواجهات مع الحوثيين، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصادر عسكرية- لم تذكر اسمها- قولها إن "أحد قيادات مليشيا الحوثي الانقلابية المدعو (أبو تمام) قتل، اليوم، مع عدد من مرافقيه في كيلو (16) بمحافظة الحديدة".

وقالت المصادر إنه "تم استهداف المدعو (أبو تمام) مع عدد من مرافقيه بغارة جوية شنتها طيران التحالف العربي، والتي كانت مرافقة لألوية العمالقة في عمليتها العسكرية باتجاه كيلو (16) الذي تمكنت خلالها من تحريره من المليشيا الانقلابية".

في نفس السياق، اقتحم الجيش الوطني اليمني شارع صنعاء وسط الحديدة وبدأ عمليات تمشيط واسعة بمنطقة كيلو 16، وذلك بإسناد بطيران التحالف العربي الذي تقوده السعودية، الثلاثاء.

ووصلت قوات الجيش اليمني إلى الأطراف الشمالية لمنطقة كيلو16، و"هي المناطق الأكثر تحصيناً بالنسبة لعناصر الميليشيا الانقلابية"، حسب وكالة الأنباء اليمنية.

وقالت مصادر عسكرية لموقع "سبتمبر نت"، التابع للجيش اليمني، إن "قوات الجيش الوطني بدأت عمليات تمشيط واسعة لجيوب الميليشيا الانقلابية في منطقة كيلو 16، فيما انتقلت المعارك إلى شارع صنعاء وسط مدينة الحديدة".

وأعلنت وكالة الأنباء اليمنية أن بوارج التحالف العربي "شنت قصفا عنيفا على مخازن الأسلحة المحاذية لميناء الحديدة بالقرب من منزل الرئيس السابق علي عبدالله صالح في الحديدة الذي حولته مليشيا الحوثي إلى ثكنة عسكرية، ما أدى إلى تدميره تمهيداً لتقدم قوات الجيش الوطني إليها".

ونشرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن قوات التحالف العربي بقيادة السعودية "رصدت ارتكاب ميليشيا الحوثي الموالية لإيران عددا من الأعمال التخريبية في منطقة الكيلو 16 بمحافظة الحديدة عبر إقدام عناصرها على زرع كميات كبيرة من الألغام الأرضية على الطريق الاستراتيجي الرابط بين صنعاء و مدينة الحديدة، وإضرام النار في أعداد كبيرة من إطارات السيارات بالقرب من مستودعات تابعة لمنظمات إغاثية دولية، وذلك بعد هزائمها المتلاحقة بجبهة الحديدة في محاولات يائسة من عناصرها لإعاقة تقدم قوات المقاومة اليمنية المشتركة وعلى رأسها ألوية العمالقة".

ورصدت قوات التحالف العربي "تفجير عناصر ميليشيا الحوثي الإجرامية بوابة رئيسية تقع على طريق الكيلو 16 الذي يعد أهم منفذ تمر عبره التعزيزات العسكرية لمسلحي الحوثي ومن شأن السيطرة الكاملة عليه قطع أهم خطوط إمداد الميليشيات المتمترسة داخل مدينة الحديدة وتضييق الخناق على عناصرها المنهارة"، حسب وكالة الأنباء الإمارتية.

وسلطت وكالة الأنباء الإماراتية الضوء على سيطرة قوات ألوية العمالقة العاملة ضمن المقاومة اليمنية المشتركة على منطقتي الكيلو 10 والكيلو 7، قائلة إنها "تمكنت من قطع جميع خطوط إمداد ميليشيات الحوثي حتى طريق الكيلو 16 بالحديدة، وسط مصرع العشرات من مسلحي الحوثي وأسر أعداد كبيرة منهم".