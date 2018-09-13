أفيخاي أدرعي يعلق على بكاء حسن نصرالله.. ماذا قال؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي للإعلام العربي، على مقطع فيديو متداول لأمين عام حزب الله، حسن نصر الله، يجهش فيه بالبكاء لدى استعراضه سيرة الإمام الحسين.

ونشر أدرعي عبر حسابه الرسمي على تويتر، جزءاً من الفيديو الذي يبكي فيه نصرالله، أثناء إحياء إحدى ليالي عاشوراء، حيث كان يقول: "سنقول للإمام الحسين كما قال أئمتنا من هوان الدنيا على الله سبحانه وتعالى..." ومن ثم يبدأ في البكاء على الهواء مباشرة.

وتساءل المتحدث بلسان جيش الدفاع الاسرائيلي عن سبب بكاء نصرالله، قائلاً: "الأجوبة قريبًا"

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