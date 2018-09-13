قائد القيادة المركزية الأمريكية من الكويت: تهديدان أمنيان في المنطقة

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بعد تهديد ترامب.. ماذا يخسر المتعاونون مع إيران?

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال قائد القیادة المركزیة الأمریكیة الفریق أول ركن جوزیف فوتیل، الأربعاء، إن هناك تهديدين أمنیین مستمرین في المنطقة وهما "أعمال إیران المزعزعة للاستقرار والمنظمات المتطرفة العنیفة"، مؤكدا أن بلاده "لن تتخلى عن هذه المنطقة أو شركائها فيها وأن "أولویات القیادة المركزیة الأمریكیة هنا لم تتغیر"، حسب وكالة الأنباء الكويتية.

وجاء تصريح فوتیل، في كلمة له خلال اجتماع رؤساء أركان دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة، بالإضافة إلى مصر والأردن والقیادة المركزیة الأمریكیة، الذي تستضیفه الكویت.

واعتبر أن "منطقة الخلیج ملیئة بالحیویة والفرص إلا أنها مليئة أیضا بالتهديدات للأمن المشترك"، مقدما شكره للكویت والحضور، إضافة إلى شكره الخاص لرئیس الأركان العامة للجیش الكویتي، الفریق الركن محمد الخضر على استضافة المؤتمر.

ورأى أن "هذه الاجتماعات الدوریة مهمة جدا لنا؛ للحفاظ على العلاقات الوثیقة وخطوط الاتصال المفتوحة وتعزیز التفاهم المتبادل ودفع تعاوننا".

وفي معرض كلمته، قال فوتيل: "نعلم بصفتنا خبراء عسكریین المخاطر ونحتاج إلى تجاوز كل القضایا" موضحا أن "كل دولة خلیجیة والقوات الأمریكیة في المنطقة عرضة لمخاطر مثل الصواریخ البالیستیة والطائرات بدون طیار والإرهاب من جانب خصومنا المشتركین"، حسب تعبيره.