مصر وباكستان تنفذان تدريبا عسكريا في البحر المتوسط

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفذت القوات البحرية المصرية والباكستانية "تدريبا بحريا عابرا بنطاق البحر الأبيض المتوسط، وذلك خلال زيارة السفينة الحربية الباكستانية (SAIF PNS) إلى جمهورية مصر العربية، حسب بيان القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية الصادر، الخميس.

وتضمن التدريب "تنفيذ تشكيلات إبحار، وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها، والتدريب على تبادل وإقلاع وهبوط طائرات الهليكوبتر على أسطح الوحدات البحرية المشاركة للجانبين وتنفيذ تمارين المواصلات الإشارية نهاراً وليلاً".

وقالت القوات المسلحة المصرية إن التدريب في إطار خطتها لـ"تعزيز ودعم علاقات التعاون العسكري مع الدول الصديقة والشقيقة"، مضيفة: "يهدف التدريب إلى توحيد المفاهيم العملياتية ونقل وتبادل الخبرات والتعرف على العقائد القتالية المختلفة بما يدعم جهود تحقيق الإستقرار والأمن البحرى بالمنطقة".