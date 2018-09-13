دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال بهرام قاسمي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن البيان الصادر عن اللجنة الرباعية العربية، تضمن "مزاعم واهية" مؤكدا على أنه "بلا أساس".

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية على لسان قاسمي قوله: "من الافضل أن تستجيب هذه الدول لدعوات إيران للحوار والتعاون الاقليمي البناء بدلا من اللجوء الي هذه الاساليب والتوجهات الفاشلة.. صدور مثل هذا البيان في الذكري السنوية لهجمات 11 سبتمبر التي تمت علي يد بعض رعايا هذه الدول بانه انموذج اخر للإسقاط ومحاولة لحرف الراي العام الاقليمي والعالمي عن الدعم الذي تقدمه بنفسها للإرهاب والجماعات الإرهابية".

وأضاف قاسمي قائلا: "في مثل هذه الظروف، يصر المعتدون على الاستمرار في خطأهم الكارثي (في اليمن) مدعومين من بعض الدول الاجنبية غير مبالين بدعوات المنظمات والمجاميع الدولية"، مؤكدا على أن "إيران طالما دعت الي اعتماد سياسة حسن الجوار والثقة والاحترام المتبادل مع دول الجوار وعلى الحدود بعيدا عن اي تدخل في الشؤون الداخلية للأخرين".