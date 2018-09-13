كيري يوضح لـCNN ما كانت خطة أوباما للتعامل مع إيران

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قال جون كيري، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، والذي يعتبر مهندس الاتفاق النووي مع إيران، إن إدارة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما وضعت خطة محكمة للتعامل مع تصرفات إيران في المنطقة.

وأوضح كيري في مقابلة مع الزميلة كريستيان امانبور لـCNN: "الرئيس أوباما وأنا والإدارة السابقة كنا في غاية الوضوح، نحن نرفض دورهم (إيران) في اليمن وقمنا بأمور للتعامل مع ذلك، ورفضنا ما يقومون به مع حزب الله ونرفض الهجمات على إسرائيل ونرفض دورهم في العراق ولا يعجبنا ما يقومون به لزعزعة استقرار المنطقة".

وتابع قائلا: "قررنا (إدارة أوباما) بأن من الضروري إذا أردنا الضغط عليهم (الإيرانيون) ونريد إجبارهم على تغيير ما يقومون به، فمن الأفضل ألا نتعامل مع دولة تملك سلاحا نوويا، وعليه أردنا إبعاد هذه المسألة عن الطاولة ومن ثم نبني على دعم من روسيا والصين ودول أخرى لدفع إيران على تغيير تصرفاتها والوصول معها إلى اتفاق وتصور مثالي لأمن المنطقة وكانوا قد عبروا أنهم مستعدون لمناقشة هذه المسائل معنا.. قبل أن يأتي الرئيس ترامب وينسحب من هذا كله".