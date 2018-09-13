رسالة من خالد بن سلمان إلى المجتمع الدولي بشأن "قتلة" الحريري

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجَّه الأمير خالد بن سلمان، السفير السعودي بالولايات المتحدة، رسالة إلى المجتمع الدولي تتعلق بقضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل، رفيق الحريري، مهاجما "حزب الله" في بلاده والنظام الإيراني.

وقال السفير السعودي في الولايات المتحدة، في حسابه على موقع "تويتر"، الأربعاء: "بعد ١٣ عاما من اغتيال الرمز العربي الكبير الرئيس الشهيد رفيق الحريري رحمه الله وباسل فليحان ورفاقهم، جددت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان اتهامها لأربع أعضاء من ما يسمى بحزب الله، ولا يزال قاتليه أحراراً مستمرين في اختطاف سيادة وعروبة لبنان، ورهنه في أيدي نظام طهران".

وأضاف: "على المجتمع الدولي أن يتكاتف لتحميل قاتلي الشهيد الحريري رحمه الله المسؤولية ومعاقبتهم، ووضع حد لسلسلة الاغتيالات السياسية التي دأبت أنظمة الغدر والدمار على استخدامها في تدمير أوطاننا ونشر الفوضى فيها".

يشار إلى أن الحريري تعرض للاغتيال في بيروت عام 2005 بظروف دفعت تياره السياسي إلى توجيه الاتهام لدمشق، ما اضطر الأخيرة بفترة لاحقة إلى سحب قواتها من لبنان، وقد تأسست محكمة دولية للبت في هذه القضية بسبب صعوبة معالجتها في القضاء اللبناني، ووجهت المحكمة اتهامات إلى عناصر يعتقد أنهم من حزب الله اللبناني، الحليف الأبرز لسوريا، ولكن الحزب رفض تلك الاتهامات.