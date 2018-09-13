البنتاغون يتساءل: لما بقيت سفن روسيا بالمتوسط بعد انتهاء التدريبات؟

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—تساءلت وزارة الدفاع الأمريكية أو ما يُعرف بـ"البنتاغون" عن السبب الذي يدفع بروسيا إبقاء قطعها البحرية بمنطقة شرق المتوسط بعد انتهاء التدريبات العسكرية التي أعلنت عنها الدفاع الروسية؟

جاء ذلك على لسان إريك باهون، المتحدث باسم البنتاغون، حيث قال: "لماذا الوجود العسكري الكثيف لروسيا لا يزال بمحله شرق المتوسط؟ هل هناك سبب آخر لذلك؟" لافتا إلى أن الإدارة الامريكية تراقب عن كثب أكثر من 12 قطعة بحرية روسية بالمنطقة أغلبها مزود بقدرات على إطلاق صواريخ مجنحة.

وبين المتحدث أن هناك قلق من أن روسيا ستستخدم قطعها البحرية الحربية لشن هجمات صاروخية لمساعدة بشار الأسد في العمليات المتوقع شنها على منطقة إدلب آخر معاقل مقاتلي المعارضة أو في المناطق التي يوجد فيها عناصر من القوات الأمريكية.