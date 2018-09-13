دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعت قطر، الخميس، مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات فعالة ومباشرة "للتصدي للانتهاكات التي تفرضها دول الحصار" كما وصفتها، في إشارة إلى دول المقاطعة التي تضم السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر.

ورأى عبد الله النعيمي، نائب المندوب الدائم لوفد قطر لدى مكتب الأمم المتحدة، أن "التدابير" التي اتخذتها دول المقاطعة "تشكل عناصر رئيسية لتعريف التدابير القسرية الانفرادية"، كما أشار أيضاً إلى إصدار محكمة العدل الدولية مؤخراً قرار في إطار الدعوى المقامة من قطر ضد الإمارات بخصوص "الانتهاكات التمييزية" التي صاحبت أزمة الخليج.

وقال النعيمي إنه بالرغم من أهمية القرار فإن "قطر تعتقد ضرورة أن يعمل مجلس حقوق الإنسان وآلياته المعنية، على التصدي للانتهاكات التي ارتكبتها دول الحصار الأخرى"، مضيفاً أن "الانتهاكات" التي تعرض لها القطريون هي "ملحة وما زالت قائمة وتتطلب السرعة والجدية في اتخاذ إجراءات فاعلة ومباشرة".

وشدد نائب المندوب الدائم على أن "مصداقية مجلس حقوق الإنسان تعتمد بشكل رئيسي على نزاهة واستقلالية آلياته"، كما أكد أيضاً على أنه "لا يمكن لهذا المجلس أن يكون فاعلاً إذا لم تكن هذه الآليات، وعلى رأسها آلية الإجراءات الخاصة، بالمستوى المطلوب من المهنية والموضوعية والجدية".