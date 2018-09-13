الكونغرس يصدر شهادة عن سلوك السعودية والإمارات في اليمن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدر الكونغرس الأمريكي، شهادة عن سلوك المملكة العربية السعودية والإمارات ضمن تحالف "دعم الشرعية" في اليمن، وذلك بموجب قانون تفويض الدفاع الوطني.

وقال الكونغرس في الشهادة التي نشرتها السفارة الأمريكية في السعودية على صفحتها بتويتر: "عملا بالمادة 1290 من قانون السبناتور جون أس. ماكين لتفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2019، قدمت شهادة للكونغرس يوم أمس بأن حكومتي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تقومان بإجراءات واضحة للحد من مخاطر إلحاق الأذى بالمدنيين والبنى التحتية المدنية جراء العمليات العسكرية لهاتين الحكومتين".

وأضاف الكونغرس في شهادته: "ولقد كانت إدارة الرئيس ترامب واضحة بأن انهاء الصراع في اليمن يمثل أولوية للأمن القومي. وسنواصل العمل عن قرب مع التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية لضمان أن المملكة والإمارات العربية المتحدة تحافظان على دعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب في اليمن.."