البحرين ترد على نفي طهران وتنشر صورا لإيرانيين دخلوا بوثائق غير حقيقية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت وزارة الداخلية البحرينية، الجمعة، صورا لعدد ممن قالت إنهم إيرانيون دخلوا البلاد عبر جوازات سفير ووثائق آسيوية وبأسماء غير حقيقية.

جاء ذلك في بيان نشرته الداخلية البحرينية وقالت فيه: "إذا كان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، يرى أن بلاده لا يمكنها تأكيد ما ورد في بيان وزارة الداخلية، بدعوى ’عدم تقديم المنامة أدلة للحكومة الإيرانية أو تزويدها بمعلومات إضافية‘ فإن الأدلة المادية والأوراق الثبوتية للمقبوض عليهم، والمنشورة بعض منها مع هذا البيان، ليست فقط من قبيل تأكيد ما سبق نشره، بقدر ما تندرج في إطار الالتزام بمعايير الشفافية والمصداقية وتوثيق الإجراءات".

وتابع البيان: "هو ما تؤكده هذه الصور الضوئية لهويات عدد من المواطنين الإيرانيين الأربعة عشر المقبوض عليهم بعد أن دخلوا مملكة البحرين بجوازات سفر آسيوية تحمل بيانات غير صحيحة للإيرانيين المقبوض عليهم وبأسماء غير حقيقية ودفع أصحابها مبالغ مالية لشرائها بغرض دخولهم إلى مملكة البحرين. حفظ الله البحرين من كل شر وسوء".