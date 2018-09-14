مركز تابع للدفاع السعودية: فكر الإخوان يناهض الدولة بمرحلتين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أكد مركز الحرب الفكرية التابع لوزارة الدفاع السعودية على أن فكر جماعة الإخوان المسلمين يرتكز على مناهضة الدولة، لافتا إلى أن ذلك يتمك عبر مرحلتين هما "التكوين والتمكين".

جاء ذلك في تغريدة نشرها المركز على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "يرتكز فكر جماعة الإخوان على مناهضة الدولة الوطنية والتعامل معها وفق ما أسمته بمرحلة التكوين واستدراجها حتى التمكين فيما تراهن سياسة الصغار على توظيف إرهاب الجماعة لأغراض النكاية والخيانة في تبادل ماكر، على حين تترفع نباهة وقيم الكبار عن وحل الدسائس في وضوح وحزم يترجم وزن الدول".

وفي تغريدة منفصلة بتاريخ التاسع من الشهر الجاري، تطرق المركز للتطرف الطائفي، حيث قال: "يُعتبر التطرف الطائفي المادة الأولية في صناعة الإرهاب، ومن (مفارقاته) تبادل التعاون والدعم مع قسيمه الإرهابي (في سبيل تحقيق أهدافهما المشتركة) بغض النظر عن كون القسيم مضاداً للآخر في القناعات الدينية والفكرية".