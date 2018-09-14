قرقاش: عمليات الحديدة الحالية تحقق أهدافها والطوق يكتمل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن عمليات الحديدة الجارية حاليا لتحالف "دعم الشرعية" في اليمن، تحقق أهدافها بنجاح، لافتا إلى أن الطوق المحيط بالحوثي يكتمل.

جاء ذلك في تغريدة لقرقاش على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "تُحقق عمليات الحديدة الحالية أهدافها بنجاح ومعنويات الحوثي في الحضيض والخسائر في صفوفه كبيرة جدا والطوق المحيط به يكتمل، غيابه عن مشاورات جنيف له ثمن باهظ يدفعه في الميدان خسارة تلو الأخرى. مازلنا على قناعة أن تحرير الحديدة مفتاح الحل في اليمن".

وكان الوزير الإماراتي قد قال في تغريدات سابقة إن "تغيب الحوثي عن عملية السلام في جنيف دليل آخر على أن تحرير الحديدة هو المطلوب لإعادتهم إلى رشدهم وإعادتهم إلى الانخراط الإيجابي بالعملية السياسية".

وتابع قرقاش: "حجتنا هي أن التغيير في المعادلة مهم جدا في سبيل عملية سياسية ناجحة في اليمن، الحديدة هي التغيير المطلوب وستضمن وضع حد لعدائية الحوثي عبر الوسائل السياسية".