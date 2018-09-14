العبادي يتحدث عن "ألإمام الحسين" مع وفد الحشد الشعبي.. ماذا قال؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال رئيس مجلس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، الجمعة، إن المضحين دائما هم من يقودون البشرية ويعبدون طرق النجاح والنصر"، مشددا على أن "التضحية والنصر" على تنظيم داعش "رفعت رأس" بلاده في المنطقة والعالم.

وجاءت تصريحات العبادي، حسبما نقلها مكتبه الإعلامي على موقع "تويتر"، وذلك خلال لقائه مع وفد من مسؤولي هيئة الحشد الشعبي.

ورأى العبادي أنه "لو بقي العالم سنوات يشكر العراقيين لهزيمتهم داعش لما أوفى"، معتبرا أن "أصحاب المبادئ الخالدة هم الذين يخلدون مثل الإمام الحسين وصحبه عليهم السلام، الذي يتجدد ذكره في كل زمان".

وخلال اللقاء، قال العبادي إن "مشاكل العراق متراكمة من زمن حروب النظام وسياساته العدوانية، التي ضيعت فرص التقدم وبددت أموال العراق، وليس صحيحا أن يؤرخ لها البعض منذ عام 2003".

وتابع: "من أهم ماحققناه هو إيجاد قوات أمنية مرحب بها وخارج الصراع السياسي، ولم نسمح بانحياز فواتنا الأمنية لجهات وأحزاب سياسية، وعززنا ثقة المواطنين بها وحاربنا الطائفية وتحول المنهج إلى منهج عراقي وطني، ويجب تعزيزه والمضي به خدمة للعراق وشعبه".