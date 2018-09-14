دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، الجمعة، آخر تطورات الأوضاع على حدود قطاع غزة، فيما أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية مقتل 3 فلسطينيين.

وقال أدرعي، في حسابه على موقع "تويتر": "يتجمهر في الساعات الأخيرة نحو 13 ألف مشاغب في عدة نقاط على طول الحدود مع قطاع غزة، ويشعلون الإطارات ويرمون الحجارة والزجاجات الحارقة باتجاه قوات جيش الدفاع".

وتابع: "كما ألقى عدد من المشاغبين قنبلتيْن يدويتيْن باتجاه مركبة عسكرية في شمال قطاع غزة وعدة عبوات ناسفة أنبوبية باتجاه القوات"، معلنا أنه "لم تقع إصابات في صفوف قواتنا التي ترد مستخدمةً وسائل لتفريق المظاهرات وتتعامل وفقًا لتعليمات إطلاق النار".

وأضضاف أدرعي: "رصدت القوات ٩ مشتبه فيهم اجتازوا السياج الأمني جنوب قطاع غزة، وعادوا فورًا إلى القطاع"، مشيرا إلى أنه "في أعقاب أعمال الشغب العنيفة على طول السياج ردت قواتنا بواسطة وسائل لتفريق المظاهرات ووفقًا لتعليمات إطلاق النار في مواجهة محاولات تخريب السياج والمساس بجنود جيش الدفاع".

في المقابل، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أنه "استشهد 3 مواطنين، أحدهم طفل، وأصيب أكثر من 30 آخرين بجروح، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مساء اليوم الجمعة".

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن "الشاب محمد شقورة (21 عاما) استشهد، إثر إصابته برصاصة في الصدر شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة"، ناقلة عن مستشفى غزة الأوروبي في جنوب القطاع إعلان "استشهاد الشاب رمزي عفانة (21 عاما) من مدينة رفح، عقب إصابته برصاص قناصة الاحتلال خلال مشاركته في مسيرة العودة السلمية على مقربة من السياج الحدودي شرق خان يونس".

ولفتت إلى أن "الطفل شادي عبد العزيز محمود عبد العال (12 عاما) من مخيم جباليا، استشهد عقب إصابته برصاصة في الرأس أطلقها عليه قناصة الاحتلال خلال مشاركته في مسيرة العودة السلمية على مقربة من السياج الحدودي شرق جباليا، حيث جرى نقل جثمانه إلى المستشفى الأندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع"، حسبما جاء على موقعها الإلكتروني.

وأشارت إلى أن "30 مواطنا أصيبوا بجروح، نقل 20 منهم إلى المستشفيات، بينهم 15 مصابا بالرصاص الحي، فيما أصيبت مسعفة في استهداف جديد للطواقم الطبية"، مضيفة أن "مدفعية الاحتلال أطلقت قذيفة على موقع شرق مدينة غزة ودمرته بالكامل، دون الحديث عن إصابات في صفوف المواطنين"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية.