ماتيس يعلق على شهادة بومبيو عن سلوك السعودية والإمارات في اليمن

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علّق وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، على التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو أمام الكونغرس فيما يتعلق بسلوك كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في اليمن.

ونقلت السفارة الأمريكية في السعودية، بيان ماتيس والذي قال فيه: "أؤيد وأدعم بشكل كامل شهادة الوزير بومبيو أمام الكونغرس بأن حكومتي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تبذلان كل جهد ممكن للحد من مخاطر وقوع إصابات بين المدنيين وحدوث ضرر إضافي في البنية التحتية المدنية بسبب عملياتهما العسكرية لإنهاء الحرب الأهلية في اليمن".

وأضاف البيان: "بنعكس التزام التحالف الذي تقوده السعودية في دعم هذه الجهود التي تقودها الأمم المتحدة. وإلى جانب وزارة الخارجية، نحن نشارك بشكل نشط مع المبعوث الأممي الخاص السيد مارتن غريفث للتوصل إلى نهاية متفاوض عليها لهذا القتال".