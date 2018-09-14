لافروف يرد على فرنسا: نسترشد بـ"القانون الإنساني" في سوريا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الجمعة، إن بلاده "تسترشد دوما بالقانون الإنساني وهي مستعدة لمناقشة أي موقف"، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وذكرت "سبوتنيك" أن تصريح لافروف جاء تعليقا على "اتهام باريس سلاح الجو الروسي بشن ضربات في سوريا"، إذ قال عقب مباحثاته مع نظيره الألماني: "هناك إجراءات يحددها القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي بخصوص جرائم الحرب. ولابد من التقيد بها. إننا نتقيد دائما بقواعد القانون الدولي الإنساني عندما نقوم بعمليات تتعلق بالعمليات القتالية".

وأضاف لافروف: "دعوني أذكركم بأن روسيا في سوريا بناء على طلب حكومتها الشرعية، حكومة بلد عضو في الأمم المتحدة، الحكومة التي أعادت في قرارات مجلس الأمن التأكيد مرارا على احترام سيادة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية. أقول مرة أخرى، نحن على استعداد لمناقشة أي موقف، لكننا نريد أن نفعل ذلك بتحديد وتفصيل، وليس على مستوى جملة "على الأرجح".

وسلطت وكالة "سبوتنيك" الضوء على قول وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، في تصريحات سابقة له إن "القصف العشوائي على إدلب في سوريا قد يمثل جريمة حرب"، مضيفا، يوم الأربعاء الماضي، أن "القصف العشوائي الذي تنفذه القوات الروسية والسورية والإيرانية على محافظة إدلب قد يصل إلى حد جرائم حرب"، حسب ما نقلته وكالة "رويترز".

ورأى الوزير الفرنسي خلال حديثه لنواب في البرلمان أنه "لا يمكن استبعاد فرضية جرائم الحرب، بمجرد أن يبدأ المرء في قصف السكان المدنيين والمستشفيات عشوائيا"، مشددا على أنه "ينبغي بذل الجهود على الفور استعدادا لأزمة إنسانية كبرى إذا تسببت المعارك في نزوح الآلاف".