تحالف "الشرعية": مقتل طيار ومساعده بتحطم طائرة باليمن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن تحالف "دعم الشرعية" في اليمن، الجمعة، مقتل طيار ومساعده بعد تحكم طائرتهما نتيجة خلل فني خلال مهمة لمكافحة الإرهاب والتهريب في منطقة المهرة باليمن.

جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية على لسان المتحدث باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، حيث قال: "في تمام الساعة الثامنة وعشرين دقيقة (0820) من يوم الجمعة 4 / 1 / 1440هـ، الموافق 14 / 9 / 2018م، تعرضت إحدى طائرات التحالف العمودية التابعة للقوات البرية الملكية السعودية لخلل فني، تسبب في سقوطها واستشهاد الطيار ومساعده ـ رحمهما الله ـ وذلك أثناء قيامهما بمهامهما في مكافحة الإرهاب والتهريب في محافظة المهرة في اليمن".