السعودية تدشن مروحية قتالية متعددة المهام.. وهذه مميزاتها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—دشنت وزارة الدفاع السعودية، مروحية بحرية قتالية متعددة المهام من طراز MH-60R في مصنع لوكهيد مارتن لصناعة الطائرات الحربية بولاية نيويورك الأمريكية.

ونقلت وزارة الدفاع السعودية في تقريرها على لسان قائد القوات البحرية السعودي، فهد الغفيلي قوله: "إن هذا النوع من الطائرات يمتلك أحدث التقنيات العسكرية، كما يتميز بالقدرات القتالية العالية للحروب السطحية وتحت السطحية، مما يعزز من قدرات القوات البحرية لمواجهة كافة التحديات والتهديدات بالمنطقة، ولتسهم بالمشاركة مع القوات البحرية للدول الشقيقة والصديقة لتعزيز الأمن البحري بالمنطقة".

ونقل التقرير على لسان رئيس شركة(سكورسكي) التابعة لشركة (لوكهيد مارتن الأمريكية) دانيال شولتز، قوله: "مشروع الطائرات العمودية البحرية القتالية سيسهم في تعزيز ومضاعفة الأمن بصورة كبيرة في مستقبل المملكة وسيضفي مزيداً من التميّز للقوات السعودية في المنطقة، مؤكداً أن التزام شركته لا يقف عند تسليم الطائرة اليوم، ولكن هذا الالتزام سيتواصل مع القوات البحرية الملكية السعودية والبحرية الأمريكية جنباً إلى جنب في المستقبل".