خارجية أمريكا: لم نعد نرى إيران بمنظور ضيق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قالت هيذر نويرت، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن بلادها لم تعد تنظر إلى إيران من منظور ضيق لخطة العمل الشاملة المشتركة أو الصفقة النووية، لافتة إلى أن النظرة الآن تشمل مجمل أعمال إيران السيئة في مختلف أنحاء العالم والرامية إلى إثارة الرعب والتسبب في الكثير من البؤس حول العالم، بما في ذلك في بلادهم.

جاء ذلك في الملخص الصحفي اليومي للخارجية الأمريكية، حيث قالت نويرت: "كنا نتحدث للتو عن التحالف الذي تقوده السعودية وأنشطته في اليمن، ونحن نرى أن الحكومة الإيرانية تقدم المساعدة والخبرة والمال والمواد للمتمردين الحوثيين في اليمن، مما يتسبب بالكثير من البؤس في ذلك البلد. نرى المليشيات الشيعية تحاول قتل القوات الأمريكية في أماكن مثل العراق. ونراهم يشنون هجمات على بعض شركائنا".

وتابعت قائلة: "إذا كان لذلك أي معنى، ينبغي لنا… ينبغي أن يدعو الحكومة الإيرانية إلى التوقف عن إنفاق المال على كل هذه المغامرات والأعمال الإرهابية في مختلف أنحاء العالم وأن تبدأ بصرف المال على شعبها. فقد رأينا عددا كبيرا من الإيرانيين الذين يعبرون عن مخاوفهم الجدية من هذا النوع من المغامرات العسكرية".