دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – علٌق نجل الرئيس المصري السابق، محمد حسني مبارك، علاء، على إصدار محكمة جنايات القاهرة أمراً بإلقاء القبض عليه رفقة شقيقه، جمال، بقضية "التلاعب بالبورصة"، متمسكا ببراءته من التهم الموجهة له ومعلقاً آماله على ما أسماه "ظهور الحقيقة".

وقال علاء مبارك، السبت، في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: " الحمد والشكر لله على كل حال، امر بحبسنا مرة اخري في قضية البورصة وان شاء الله وبأذن المولي عز وجل ستظهر الحقيقة في يوم طالما ربنا موجود، شكرًا لكل من ساندنا ووقف بجانبنا. يا رب".

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت أمراً بإلقاء على علاء وجمال مبارك وحسن هيكل، نجل الصحفي والكاتب المصري الراحل، محمد حسنين هيكل، وشخصين آخرين بقضية التلاعب بالبورصة.

واتهمت النيابة العامة جمال مبارك بالاشتراك "بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيه"، وفقا للهيئة الوطنية للإعلام بمصر.

أما المتهمين الآخرين، فقد وجهت لهم تهم بأنهم "اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني؛ لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينهم من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك؛ عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص"، وفقا للهيئة.