مناظرة "نارية" بين عبدالباري عطوان وايدي كوهين تبرز بتويتر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مناظرة بين الإعلامي الإسرائيلي، ايدي كوهين والإعلامي الفلسطيني، عبدالباري عطوان، حول توطين اللاجئين الفلسطينيين.

جاء ذلك على برنامج تبثه قناة روسيا اليوم، حيث قال عطوان في تعليق على تغريدة استفتاء حول مدى "نجاح المساعي الأمريكية في توطين اللاجئين الفلسطينيين بدول الشتات"، حيث قال: "أنما في تقديري هذه التغريدة تأتي كبالون اختبار كتمهيد لتطبيق شق آخر من صفقة القرن وهو إلغاء حق العودة، ويعني من الواضح جدا أن صفقة القرن التي تبناها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب تنص على أولا، إلغاء القدس كعاصمة للدولة الفلسطينية وحذفها من أي مفاوضات مستقبلية والخطوة الثانية هي إلغاء حق العودة.."

من جهته قال كوهين: "انا بسمع ضيفك واتعجب يعني ضيفكم يتكلم بكلام.. هذا القرن العشرين أي حق عودة؟ وأي لاجئين، اللاجئين الفلسطينيين من الـ1984؟ هناك 20 ألف لاجي منهم فقط، بقلك مليار ونص مسلم.. الحكام المسلمين هم من باعوا أورشليم لترامب.. أنا من خمس أشهر شفته يقول سوريا ستقصف تل أبيب، يعني مع كل الاحترام لضيفك تحليلاته وكلامه مش منطقي لا يتماشى مع القرن العشرين، ما في لاجئين فلسطينيين هذه أكبر أكذوبة.. ما يسمى حق العودة هذا خط أحمر لن نستقبل فلسطينيين داخل دولة إسرائيل هؤلاء لازم يكون عندهم توطين في الدول العربية.."

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من التعليقات التي نشرها نشطاء حول هذه المناظرة: