مصر.. أمر قضائي بالقبض على علاء وجمال مبارك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدر محكمة جنايات القاهرة، السبت، أمرا قضائيا بالقبض على علاء وجمال نجلي الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، وحبسهما على ذمة التحقيق في قضية "التلاعب بالبورصة".

وذكر تقرير نشرته بوابة الأهرام المصرية أن المحكمة أمرت أيضا بإلقاء القبض على حسن هيكل، نجل الكاتب محمد حسنين هيكل، و2 آخرين هما أيمن أحمد فتحي وياسر الملواني، على ذمة القضية ذاتها.

وذكر التقرير أن النيابة العامة "أسندت إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا.. كما نسبت لباقى المتهمين أنهم اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني؛ لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينهم من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك؛ عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص".