رئيس الوزراء المصري يتدخل بقضية وفاة 3 أشخاص في مستشفى "ديرب نجم"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تدخّل رئيس الوزراء المصري، مصطفى المدبولي، بقضية وفاة 3 أشخاص وإصابة آخرين بوحدة غسيل الكلى في مستشفى "ديرب نجم" بمحافظة الشرقية، إذ كلف وزيرة الصحة بزيارة المستشفى لمتابعة المشكلة التي أثارت ضجة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، السبت، وتوعد باتخاذ "إجراءات صارمة" بحال ثبوت وجود تقصير أو إهمال.

وأصدر مكتب المدبولي بياناً صحفياً أكد فيه أنه طالب وزيرة الصحة والإسكان، هالة زايد بـ"سرعة التوجه" إلى المستشفى لمتابعة القضية التي تشغل قطاعاً واسعاً من الرأي العام المصري.

ووجه رئيس الوزراء المصري بالتحقيق بالحادثة وكشف ملابساتها واتخاذ "الإجراءات الصارمة"، في حال ثبوت وجود تقصير أو إهمال أو مخالفة، وفقاً للبيان.

وتعهد المدبولي بعدم التسامح في هذه القضية، ووعد بنشر نتائج التحقيقات للرأي العام فور التوصل لها، حسبما ذكر البيان الذي تلقت CNN نسخة منه.

بدوره، احتل وسم "ديرب نجم" المركز الثاني بين الأوسمة الأكثر تداولاً في مصر، السبت، إذ عبر مغردون عن غضبهم من الحادثة، وقال أحدهم: "المستشفيات المصرية لازم يكتبوا عليها (الداخل مفقود والخارج مولود)"، على حد تعبيره.