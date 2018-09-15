مصدر عسكري سوري: هجوم صاروخي إسرائيلي على مطار دمشق الدولي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تصدت الدفاعات الجوية السورية لهجوم صاروخي شنته إسرائيل على مطار دمشق الدولي، وفقاً لتصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر عسكري.

وقال المصدر العسكري لسانا إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم صاروخي استهدف مطار دمشق الدولي وتم إسقاط عدد من الصواريخ التي وصفتها الوكالة بـ"المعادية".

وكانت سانا قد نقلت قبل ذلك بدقائق معلومات عن سماع دوي انفجارات قرب مطار دمشق الدولي، قبل أن يعُرف مصدر هذا الهجوم وأسباب سماع دوي الانفجارات.

بالمقابل، لم يصدر أي تصريح رسمي عن جيش الدفاع الإسرائيلي يؤكد استهداف إسرائيل للمطار أو المناطق المحيطة به في غوطة دمشق الشرقية.