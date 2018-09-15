دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعربت وزارة الإعلام الكویتیة، الجمعة، عن "استنكارها واستهجانها الشدیدین للتطاول والادعاء الذي جاء على لسان أحد الإعلامیین في لقاء على قناة المنار اللبنانیة (التابعة لحزب الله) حول لقاء أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح والرئیس الأمریكي دونالد ترامب، والذي جرى مؤخرا بالولایات المتحدة".

وفي بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء الكويتية، قالت وزارة الإعلام الكويتية إن "ما أورده هذا الإعلامي یمثل افتراء وادعاء وتزییفا للحقائق وتضلیلا للرأي العام بادعاءات صاغها بعیدا عن الواقع تشمل إساءات تكشف عن نوایا شریرة ومقاصد خبیثة لن تنال من العلاقات الأخویة والتاریخیة بین لبنان والكویت ولن تعكر صفو هذه العلاقات أبدا".

ولم تذكر وزارة الإعلام الكويتية في بيانها اسم الإعلامي الذي تحدث عن زيارة أمير الكويت إلى واشنطن، التي جرت مطلع الأسبوع الأول من سبتمبر/ أيلول المقبل، لكن مستخدمين على موقع "تويتر" تداولوا فيديو للإعلامي اللبناني سالم زهران ذكروا أنه يتعلق بالواقعة، علما بأن CNN لا يمكنها التأكد بشكل مستقل من كل ما ينقل عبر شبكات التواصل الاجتماعي.