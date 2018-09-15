الشاعر تنشر ما قاله إعلامي بقناة المنار عن أمير الكويت وتهاجمه

دبين الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت الإعلامية البحرينية، سوسن الشاعر، تسجيلا يظهر فيه إعلامي لبناني على قناة المنار ينتقد أمير الكويت، الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ولقاءه الأخير مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

جاء ذلك في تغريدة للشاعر على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قالت في تعليق على مقطع الفيديو: "من انذل اخس انواع البشر هذه النوعية التي لم تبق للحق مكانا و لا للمعروف اثرا و لا يهمها تناقص اصدقاء لبنان و لا يعنيه الاساءة لمن ساعدها بكل امكانيته كأمير الانسانية بسبب هذه الاشكال نفتقد لبنان الكرامة و لبنان العروبة ولبنان الاصالة التي نعرفها".

ويذكر أن وزارة الإعلام الكویتیة أعربت، الجمعة، عن "استنكارها واستهجانها الشدیدین للتطاول والادعاء الذي جاء على لسان أحد الاعلامیین في لقاء على قناة المنار اللبنانية (التابعة لحزب الله) حيث قالت في بيان نشرته الوكالة الرسمية إن "ما أورده هذا الإعلامي یمثل افتراء وادعاء وتزییفا للحقائق وتضلیلا للرأي العام بادعاءات صاغها بعیدا عن الواقع تشمل إساءات تكشف عن نوایا شریرة ومقاصد خبیثة لن تنال من العلاقات الأخویة والتاریخیة بین لبنان والكویت ولن تعكر صفو هذه العلاقات أبدا".