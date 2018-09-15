الطبطبائي يوضح تغريدته عن "مؤسسات السعودية ملك للأمة وليس عائلة حاكمة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أوضح النائب بالبرلمان الكويتي، وليد الطبطبائي، مساء الجمعة، تغريدة أثارت جدلا حول السعودية وأن مؤسساستها "ملك للأمة وليس لعائلة حاكمة".

جاء ذلك في تغريدة للطبطبائي قال فيها: "استغرب كيف يتم تفسير تغريدتي بغير مقصدها الواضح.. انا اقصد بأن الهجوم على السعودية منه ما يكون قصده هدم هذه الدولة وهدم مؤسساتها التي هي ملك الشعب السعودي قبل ان يكون ملك الاسرة الحاكمة.. فلا يكون هناك اصلاح إذا كان القصد هدم هذه الدولة والتي هيى منبع الاسلام وبلاد الحرمين".

وقال الطبطبائي في تغريدته الأصلية: "السعودية بلاد الحرمين ومنبع الاسلام وأي تهديد أو عبث بأمنها واستقرارها وتماسك مؤسساتها التي هي ملك الأمة وليست لعائلة حاكمة أو جهات نافذة هو أمر عواقبه وخيمة ولنا عبرة بما يجري حولنا.. وأي نقد أو نصيحة يجب أن يراد منها فقط الصالح العام لا ان تكون بغرض تهييج الناس واثارة البلبة".