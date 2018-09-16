برعاية الملك سلمان.. إثيوبيا وإريتريا توقعان "اتفاقية جدة للسلام"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وقعت كل من إثيوبيا وإريتريا "اتفاقية جدة للسلام" برعاية العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وبحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأحد.

فبعد الحرب والقطيعة التي دامت لسنوات بين البلدين، وقع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، "اتفاقية جدة للسلام" برعاية سعودية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وعادت العلاقات إلى مسارها الطبيعي بين البلدين في يوليو/تموز الماضي، بعد أن وقع الطرفان اتفاقية لوقف الحرب التي راح ضحيتها 70 ألف شخص، بينهما.

وأجرى الزعيمان بزيارات متبادلة بين البلدين بعد توقيع الاتفاقية، في خطوة لاقت قبولاً واسعاً من قبل شعبي الدولتين، اللذين تربطهما علاقات أسرية، ويشكلان امتداداً لبعضهما.