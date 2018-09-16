دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، رمز خليجي رسمي وشعبي، منتقدا "تطاول" قناة المنار التابعة لحزب الله اللبناني على شخصه.

جاء ذلك في تغريدة لقرقاش على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "أمير الكويت رمز خليجي رسمي وشعبي، وهو الذي تميّز بمواقفه الاستثنائية والتطاول على شخصه من قبل قناة حزب الله يؤكد ضرورة التزام لبنان بسياسة النأي بالنفس، آن الأوان لوضع حدّ لهذه التجاوزات ضد الخليج وقادته من قلّة تغلّب مصلحة طهران على بيروت".

ويذكر أن الإعلامية البحرينية، سوسن الشاعر، نشرت تسجيلا يظهر فيه إعلامي لبناني على قناة المنار ينتقد أمير الكويت، ولقائه الأخير مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلة: " من انذل اخس انواع البشر هذه النوعية التي لم تبق للحق مكانا ولا للمعروف اثرا و لا يهمها تناقص اصدقاء لبنان و لا يعنيه الاساءة لمن ساعدها بكل امكانيته كأمير الانسانية بسبب هذه الاشكال نفتقد لبنان الكرامة و لبنان العروبة ولبنان الاصالة التي نعرفها".