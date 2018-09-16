رسالة احتجاج من جواد ظريف للرئيس التنفيذي لـ"تويتر"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اعترض وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، على إغلاق موقع تويتر عددا من حسابات المستخدمين الإيرانيين، ووجه رسالة احتجاج للرئيس التنفيذي للموقع، جاك دورسي، الأحد.

وقال ظريف عبر حسابه الرسمي على تويتر: "مرحباً جاك، لقد أغلق تويتر حسابات خاصة بإيرانيين حقيقيين، بما يشمل مقدمي برامج وطلاب بحجة أنهم يقودون عملية تأثير".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني في نفس التغريدة قائلاً: "لما لا تنظرون إلى أولئك الذين يقومون بحملة تضليل لتغيير النظام، في تيرانا، تقودها واشن

طن".

يذكر أن تويتر كان قد أعلن في أغسطس/آب الماضي عن إغلاق مئات الحسابات التي وصفها بـ"المزيفة"، معظمها من إيران.