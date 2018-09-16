ميشال عون يعتذر من أمير الكويت على "تطاول" أحد الإعلاميين اللبنانيين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – عبّر الرئيس اللبناني، ميشال عون، عن أسفه عما صدر عن أحد الإعلاميين اللبنانيين، من "تطاول" و "إساءة" تجاه أمير الكويت، وذلك في اتصال هاتفي أجراه مع الشيخ صباح الأحمد الصباح، الأحد، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وقالت كونا إن أمير الكويت تلقى اتصالا هاتفيا من عون، عبر فيه الرئيس اللبناني عن "أسف واستنكار حكومة وشعب لبنان حول ما ورد من تطاول وإساءة من قبل أحد الإعلاميين".

بدوره، ثمّن ألشيخ صباح اعتذار عون وأعرب عن "خالص تقديره" له على ما وصف بـ"التواصل الأخوي"، حسبما ذكرت كونا.

وكان الإعلامي اللبناني، سالم زهران، والذي يعتبر مناصراً لحزب الله، قد وجه انتقادات لأمير الكويت في إحدى المقابلات التي أجراها مع قناة "المنار"، وزعم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من أمير الكويت فسخ العقود الاقتصادية التي وقعها مع الصين وإبرام عقود مع أمريكا بتكلفة أعلى.

أثارت مزاعم الإعلامي اللبناني، غضب واستنكار الحكومة الكويتية، إذ أعربت وزارة الإعلام الكويتية، الجمعة، عن "استنكارها واستهجانها الشديدين للتطاول والادعاء" الذي جاء على لسان زهران.

وقالت وزارة الإعلام في بيان نشرته كونا إن "ما أورده هذا الإعلامي يمثل افتراء وادعاء وتزييفا للحقائق وتضليلا للرأي العام بادعاءات صاغها بعيدا عن الواقع تشمل إساءات تكشف عن نوايا شريرة ومقاصد خبيثة لن تنال من العلاقات الأخوية والتاريخية بين لبنان والكويت ولن تعكر صفو هذه العلاقات أبدا"، حسبما ذكرت الوكالة.