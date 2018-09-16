قطر تستنكر الإساءة لأمير الكويت وتدعو لـ"احترام الرموز المجمع عليها"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عبرت لولوة الخاطر، المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية، عن استنكار بلادها لـ"التجاوزات المرفوضة" في حق أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، على إحدى القنوات العربية الفضائية، في إشارة إلى قناة المنار التابعة لحزب الله اللبناني.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية بيان الخاطر وجاء فيه: "عبرت سعادة السيدة لولوة راشد الخاطر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن استنكار دولة قطر لما ورد من تجاوز مرفوض في حقّ صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة على لسان أحد المحللين بإحدى القنوات العربية الفضائية".

وأكدت الخاطر على "ما لسمو أمير دولة الكويت الشقيقة من مكانة وتقدير لدى جميع العرب حكاماً ومحكومين وما له من منزلةٍ متميزة لدى دولة قطر حكومةً وشعبا"، داعية "جميع الصحفيين والعاملين في المجال الاعلامي إلى التحلي بقدر أكبر من المسؤولية وإلى تحري الدقة في نقلهم.. كما دعتهم إلى إنزال الرموز المجمع عليها، منزلتها التي تستحقها من التقدير والاحترام".

ويذكر أن وزارة الإعلام الكویتیة أعربت، الجمعة، عن "استنكارها واستهجانها الشدیدین للتطاول والادعاء الذي جاء على لسان أحد الاعلامیین في لقاء على قناة المنار اللبنانية (التابعة لحزب الله) حيث قالت في بيان نشرته الوكالة الرسمية إن "ما أورده هذا الإعلامي یمثل افتراء وادعاء وتزییفا للحقائق وتضلیلا للرأي العام بادعاءات صاغها بعیدا عن الواقع تشمل إساءات تكشف عن نوایا شریرة ومقاصد خبیثة لن تنال من العلاقات الأخویة والتاریخیة بین لبنان والكویت ولن تعكر صفو هذه العلاقات أبدا".