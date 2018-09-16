تركيا تبدأ بمحاكمة المتهمين بالهجوم على السفارة الأمريكية في أنقرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – صادق وزير العدل التركي على لائحة الاتهام المقدمة من قبل النائب العام ضد 4 متهمين بالهجوم على السفارة الأمريكية في العاصمة التركية أنقرة، في أغسطس/آب المنصرم، لتبدأ محاكمتهم بالتهمة المنسوبة لهم، وفقاً لما ذكرته وكالة الأناضول التركية.

وقالت الوكالة إن وزير العدل صادق على البدء بمقاضاة المتهمين بتنفيذ الهجوم على سفارة واشنطن في أنقرة الشهر الماضي، وذلك بعد أن وجه النائب العام لهم تهمة "القيام بفعل عدائي ضد دولة أجنبية".

وأحال النائب العام التركي لائحة الاتهام للمتهمين الأربعة، لوزير العدل، الذي صادق بدوره على البدء بمحاكمتهم بالتهمة المنسوبة لهم.

وشهدت العاصمة التركية في أغسطس/آب الماضي هجوماً على السفارة الأمريكية، شنه مسلحون كانوا يحملون مسدساً، دون أن تسفر الحادثة عن خسائر في الأرواح.

تأتي هذه الخطوة من تركيا في ظل توتر العلاقات بينها وبين واشنطن، إثر العقوبات الاقتصادية التي فرضها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على أنقرة إثر احتجاز القس الأمريكي أندرو برونسون.