بعد توقف إمدادات إيران..ما بدائل العراق للحصول على الكهرباء؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ردت السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية، بغداد، مساء السبت، على تقارير إعلامية تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حول لقاء جمع بين مسؤول أمريكي وجنرال إيراني بهدف "بحث تشكيل الحكومة الجديدة بالبلاد".

وقالت السفارة في تغريدة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "لاحظت السفارة الأمريكية تداول تقارير اعلامية غير صحيحة تتحدث عن لقاء جمع ما بين المبعوث الرئاسي الخاص بريت مكجورك مع جنرال إيراني لمناقشة تشكل الحكومة العراقية الجديدة. هذه أخبار عارية عن الصحة ولم يحدث مثل هكذا اجتماع على الاطلاق. - تشالز كول – المتحدث باسم السفارة الأمريكية".

وفي تغريدة منفصلة هنأت السفارة الأمريكية محمد الحلبوسي على اختياره رئيسا لمجلس النواب العراقي، مؤكدة على أن "وهذه خطوه هامه على الجدول الزمني الدستوري لتشكيل حكومة جديده. اضافة إلى ذلك، نهنئ النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي.."