تحالف "الشرعية" ينشر فيديو من الحديدة باليمن.. وهذا ما رصده

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشر تحالف "دعم الشرعية" في اليمن مقطع فيديو من منطقة الحديدة في اليمن، يظهر عمليات "هروب" لعناصر بجماعة الحوثي وإضرامهم النار في محطة وقود.

جاء ذلك في مقطع فيديو نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، قائلة في تعليق على الفيديو: "التحالف العربي يرصد إحراق ميليشيات الحوثي محطة وقود في الكيلو 16 بالحديدة بعد هزائمها المتلاحقة وهروب مسلحيها من الجبهات".

وقالت الوكالة في تعليق على مقطع فيديو آخر: "التحالف العربي" يرصد إضرام الحوثيين النار في مستودع إغاثي بالكيلو 16 بعد قطع خطوط إمدادهم ومحاصرة عناصرهم داخل الحديدة".

ويذكر أن أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، قال في تغريدات سابقة إن "عمليات الحديدة الحالية تحقق أهدافها بنجاح ومعنويات الحوثي في الحضيض والخسائر في صفوفه كبيرة جدا والطوق المحيط به يكتمل، غيابه عن مشاورات جنيف له ثمن باهظ يدفعه في الميدان خسارة تلو الأخرى. مازلنا على قناعة أن تحرير الحديدة مفتاح الحل في اليمن".