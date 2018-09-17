العبادي يأمر بنشر قوات بلاده على طول الحدود العراقية التركية

بعد توقف إمدادات إيران..ما بدائل العراق للحصول على الكهرباء؟

حلفاء الأمس أعداء اليوم.. معارك بين الجيش العراقي والأكراد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أمر رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، بـ"انتشار قوات حرس الحدود على طول الحدود العراقية التركية، لحماية الحدود ومنع أي خروقات"، معلنا أنه "يتم توفير الإعداد والمستلزمات الكافية لذلك".

جاء ذلك بحسب بيان نشره المكتب الإعلامي للعبادي، الأحد، عبر موقعه وحسابه الإلكتروني على موقع "تويتر"، وذلك في أعقاب اجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني.

وشهد الاجتماع مناقشة موضوعات عدة من بينها "إدامة حالة الأمن والاستقرار، وضبط الحدود العراقية وتوثيق الخروقات في الأجواء والأراضي، إلى جانب بحث تنظيم الواجبات والمهام الأساسية للشرطة الاتحادية وتسليحها بما يعزز دورها التكاملي مع قوات الجيش العراقي".

كما بحث المجلس "استقرار الأوضاع في محافظة البصرة وإجراءات حماية المواطنين والممتلكات الخاصة والعامة"، ليصدر بعدها قرارات من بينها أن "تتولى وزارة الداخلية إعادة النظر بالهيكل التنظيمي لفرق الشرطة الاتحادية"، بالإضافة إلى أن "تتولى وزارة الخارجية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوثيق الخروقات التركية للأجواء العراقية لدى الأمم المتحدة وإعادة عرضها على مجلس الأمن الوطني".

كما قرر "الموافقة على توقيع مذكرة التفاهم الأمني بين وزارتي الداخلية العراقية والهنكارية، وتخويل وزير الداخلية صلاحية التفاوض والتوقيع".