المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يكشف حقيقة الخلاف بين روحاني وظريف

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، على التقارير الإعلامية التي تحدثت عن نشوب خلاف بين وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، والرئيس الإيراني، حسن روحاني، بشأن مشاركة الأخير في اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة، حسبما قال في مؤتمر صحفي عقده الإثنين.

نفى قاسمي وجود خلاف بين روحاني وظريف بشأن هذه القضية، ولفت إلى أن مشاركة إيران في الاجتماع يشكل "فرصة دبلوماسية" لتعبر فيها عن وجهة نظرها وتطلق مواقفها، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

ورأى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن روحاني سيشارك في الاجتماع، معتبراً هذه الخطوة فرصة للرئيس الإيراني ولظريف، من أجل الاجتماع بالشخصيات الرسمية التي تمثل الدول الأخرى.

في سياق متصل، نفى قاسمي أن يكون صبر إيران قد نفد، حيال تضييع أوروبا للوقت بما يتعلق بالتزام أوروبا بتعهداتها بشأن الملف النووي الإيراني.