أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- استبعد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الإثنين، شن علميات عسكرية أخرى على محافظة إدلب السورية، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن توصله لاتفاق مع تركيا على إقامة منطقة "منزوعة السلاح" في المحافظة السورية.

وأجاب شويغو بـ"نعم"، عندما تلقى سؤالا حول ما إذا كانت روسيا تعتزم عدم شن عملية عسكرية على إدلب، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الروسية (تاس).

وأضاف شويغو وفقا للوكالة قائلا: "نخطط للتوصل لاتفاق نهائي مع الجانب التركي خلال الساعات المقبلة حول جميع المناطق الأخرى المشمولة في هذه المذكرة"، على حد تعبيره.

وكان بوتين قد أعلن في وقت سابق، الإثنين، عن توصله لاتفاق مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب بين مناطق المعارضة السورية المسلحة والنظام السوري، على أن تنزع منها جميع الأسلحة الثقيلة وتطرد منها جبهة النصرة.

بالمقابل، أكد أردوغان ما جاء على لسان الرئيس الروسي، وأشار إلى أن أنقرة وموسكو منعا حدوث "أزمة إنسانية" في إدلب، وأشار إلى أن المعارضة ستبقى في المناطق التي تسيطر عليها، وستضمن روسيا عدم شن عمليات عسكرية على المحافظة.