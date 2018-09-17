طائرة بنصف مليار دولار "هدية" قطر لتركيا.. أردوغان يدافع

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قدم طائرة كهدية لأنقرة، بعد أن كانت الدوحة تنوي بيعها بنصف مليار دولار، وذلك في إطار دفاعه عن نفسه بوجه الانتقادات اللاذعة التي وجهتها له قوى معارضة بسبب "شراء" أنقرة هذه الطائرة باهظة الثمن في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.

وقال أردوغان للصحفيين خلال رحلته إلى العاصمة الأذرية، باكو، الإثنين: "قطر كانت تعتزم بيع الطائرة بـ500 مليون دولار، وكنا مهتمين بشرائها، ولكن عندما سمع أمير قطر بذلك قرر أن يقدمها لنا كهدية".

وكشف الرئيس التركي أن الشيخ تميم قال حينها: "لن آخذ ثمنها من تركيا، أقدمها (لأنقرة) كهدية"، ونوّه أردوغان إلى أن الطائرة ليست ملكاً له بل للدولة التركية.

ودافع الرئيس التركي بهذه التصريحات عن نفسه، ضد الانتقادات التي وجهتها له قوى المعارضة بسبب شراء الطائرة، التي يعتقد أنها من طراز "بوينغ 747"، ليؤكد أنها قدمت لتركيا كهدية ولم تدفع أنقرة ثمنها.

يذكر أن قطر كانت قد قدمت الشهر الماضي، 15 مليار دولار كدعم لتركيا في الأزمة الاقتصادية التي ضربتها إثر العقوبات الأمريكية عليها، وهو الأمر الذي ساهم بانتعاش الليرة التركية مجدداً بعد سقوطها المدوي.