بعد أدلة كشفتها CNN.. التحالف يحيل حادثة مقتل طفلين في صعدة للتحقيق

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أحالت قيادة التحالف العربي لـ"دعم الشرعية في اليمن" حادثة مقتل طفلين خلال غارة جوية للتحالف على محافظة صعدة اليمنية في 13 سبتمبر/أيلول الجاري، بعد أن كشفت CNN عن أدلة تثبت وقوع هذه الحادثة.

وقال المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، إن قيادة التحالف أحالت كامل الوثائق المتعلقة بالحادثة للفريق المشترك لتقييم الحوادث لاحتمالية وجود حادث عرضي.

وأشار المالكي إلى أن هذه الخطوة تأتي بناء على "ما تم الكشف عنه بالمراجعة الشاملة والتدقيق العملياتي وكذلك ما تم إيضاحه من المنفذين باحتمالية وقوع أضرار جانبية وخسائر بالمدنيين أثناء عملية استهداف لتجمع عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران بمنطقة (مران) بمحافظة صعدة"، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وكانت تحقيقات أجرتها مراسلة CNN في اليمن، نعمة الباقر، عن استخدام التحالف أسلحة أمريكية في اليمن، قد لفتت نظر التحالف العربي للحادثة، وطرحت CNN سؤالاً عما إذا كانت القيادة تنوي إجراء تحقيق في الأمر، ليأتي الرد الثلاثاء على لسان المالكي.