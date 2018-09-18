رئيس أركان الجيش المصري: نتطلع لمزيد من التعاون مع أمريكا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الفريق محمد فريد، رئيس أركان الجيش المصري، إن بلاده "تتطلع لمزيد من التعاون" مع الولايات المتحدة، وذلك خلاله لقائه مع قائد القوات البرية بالقيادة المركزية الأمريكية.

وأفادت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية- في بيان ورد إلى CNN - بأن رئيس أركان البلاد التقى مايكل جاريت، قائد القوات البرية بالقيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له الذي يزور القاهرة حالياً.

وأعرب رئيس أركان الجيش المصري عن تطلعه إلى أن "تشهد المرحلة المستقبلية مزيداً من التعاون وخاصة في مجال التدريبات المشتركة، بما يعزز من القدرات القتالية ونقل وتبادل الخبرات بين البلدين وكذلك التعاون فى مختلف المجالات العسكرية".

بدوره، أكد قائد القوات البرية بالقيادة المركزية الأمريكية "حرص بلاده على عمق العلاقات بين البلدين والتى تتمثل فى العديد من المجالات ومنها تدريبات (النجم الساطع) التي تهدف إلى تبادل الخبرات وتعظيم القدرات التدريبية"، حسب بيان القوات المسلحة المصرية.

كما أجرى الطرفان مباحثات حول "أوجه التعاون العسكري المشترك، والذي كلل فى الفترة الأخيرة بتدريبات النجم الساطع 2018 الجارى تنفيذها بقاعدة محمد نجيب العسكرية بمشاركة قوات مصرية وأمريكية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة"، حسب البيان المصري.

وتناول اللقاء "تبادل الرؤى حول تطورات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط، والجهود الإقليمية والدولية الرامية للقضاء على الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة".