نتنياهو يعتذر لبوتين ويقترح إيصال المعلومات عبر قائد سلاح الجو لموسكو

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – حمل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، النظام السوري مسؤولية إسقاط الطائرة الروسية، وعبّر عن أسفه بسبب مقتل الجنود الروس، في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

ففي بيان نشره مكتب نتنياهو، عبّر رئيس الوزراء الإسرائيلي عن أسفه بالنيابة عن دولة إسرائيل بسبب مقتل الجنود الروس وحمّل النظام السوري مسؤولية إسقاط الطائرة "إيل 20"، خلال عملية لسلاح الجو الإسرائيلي في اللاذقية.

وشدد نتنياهو على ضرورة استمرار التعاون الأمني بين إسرائيل وموسكو، والذي قال إنه منع خسائر كثيرة من الجانبين خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بوتين، بأن إسرائيل كانت "عازمة على منع وصول الإمدادات العسكرية لإيران، وإفشال محاولات طهران، تمرير أسلحة فتاكة لحزب الله كي يستخدمها ضد إسرائيل".

وتعهد نتنياهو بنقل كل المعلومات المتعلقة بالحادثة لموسكو، كي تساعد روسيا في تحقيقاتها، كما اقترح إيصال هذه المعلومات لروسيا عبر قائد سلاح الجو الإسرائيلي شخصياً.