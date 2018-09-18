اتصال هاتفي مرتقب بين بوتين ونتنياهو لبحث أسباب سقوط الطائرة الروسية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – سيجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالًا هاتفياً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، لبحث الأسباب التي أدت لسقوط الطائرة الروسية "إيل 20" إثر غارة جوية إسرائيلية على مواقع في محافظة اللاذقية.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديميتري بيسكوف، لوكالة الأنباء الروسية (تاس) أن بوتين سيجري اتصالا هاتفياً مع نتنياهو لبحث أسباب سقوط الطائرة الروسية.

بدوره، قال الرئيس الروسي خلال مؤتمر صحفي عقده مع رئيس وزراء المجر، إن سلسلة من المصادفات المأساوية أدت لإسقاط الطائرة الروسية في الأجواء السورية.

وكانت المضادات الأرضية السورية قد أسقطت الطائرة الروسية، قتل 15 شخصاً من طاقمها، أثناء غارة إسرائيلية على مواقع في اللاذقية، وهي الحادثة التي حملت موسكو، إسرائيل مسؤوليتها، بسبب استخدام المقاتلات الإسرائيلية للطائرة الروسية كـ"غطاء" لعملياتها.