روسيا تفقد الاتصال مع طائرتها العائدة إلى "حميميم" بسوريا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، أن قاعدة "حميميم" الجوية الروسية في سوريا فقدت، مساء الإثنين، الاتصال مع طاقم الطائرة الروسية " إيل -20" أثناء عودتها إلى القاعدة "فوق البحر الأبيض المتوسط وعلى بعد 35 كيلومترا من السواحل السورية"، حسب بيانها الذي نشرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن وسائل مراقبة الأجواء الروسية سجلت، مساء الإثنين، إطلاق صواريخ من فرقاطة فرنسية من البحر الأبيض المتوسط، فيما قالت قناة "الإخبارية" السورية إن قوات الدفاع الجوي السورية تصدت لـ"عدوان بالصواريخ على مدينة اللاذقية".

ونقلت "الإخبارية" عن مصدر عسكري قوله، الثلاثاء، إن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ معادية قادمة من عرض البحر باتجاه مدينة اللاذقية واعترضت عددا منها قبل الوصول إلى أهدافها”.